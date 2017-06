ESCLUSIVA TMW - Ag. Aguero: "Inter e Italia? Rimane al City. Con Pep per l'Europa"

© foto di Imago/Image Sport

Per qualche settimana i tifosi italiani hanno accarezzato l'idea di poterlo ammirare in Serie A. Soprattutto quelli dell'Inter, in quanto il club nerazzurro è stato quello accostato con maggior insistenza. Niente da fare: Sergio Aguero rimarrà al Manchester City. Parola di Hernan Reguera, agente del classe '88 di Buenos Aires, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha spiegato quanto segue.

Nell'ultimo periodo si è discusso di un possibile addio del suo assistito: il pubblico del City può stare tranquillo?

"Assolutamente, non deve aver alcun dubbio e timore. Sergio resta al Manchester City, è sicuro".

Eppure, poco tempo fa, i tifosi dell'Inter hanno sognato di vederlo a Milano.

"Ma non ci sono mai state offerte, non si è mai presentata la possibilità di andare via dal City. Come detto, è felice e resterà".

Il contratto scadrà il 30 giugno 2019: avete già parlato con il club di un possibile prolungamento?

"No, per il momento non ne abbiamo parlato. Stiamo bene così. Ha ancora due anni di contratto e il ragazzo è contento, così come la società. Nessuna novità per ora, andiamo avanti così".

Come prosegue il rapporto con Guardiola? Nella passata stagione si sono sprecati i rumors in merito.

"Infatti, sono solo voci. Il rapporto tra Aguero e il mister è ottimo".

L'obiettivo principale per la prossima stagione?

"Puntare al massimo: vuole aiutare la squadra a vincere sia la Premier League e che la Champions League".