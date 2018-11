ESCLUSIVA TMW - Ag. Allan: "Seleção sogno che si realizza: chiamata meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta non si scorda mai. Dopo il presunto flirt con la Nazionale italiana, per Allan è arrivata la tanto attesa chiamata della Seleção. Frutto del suo avvio straordinario nel Napoli, con ben sedici presenze, due assist e un ruolo da protagonista assoluto. In vista degli impegni del Brasile contro Uruguay e Camerun, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto l'agente del classe '91 per un breve commento sulla convocazione di Tite.

"Siamo davvero felici - esordisce Juan Manuel Gemelli -. Allan si meritava questa convocazione, la sognava fin da quando era bambino e finalmente è arrivata".

Merito della qualità, della forza fisica e del grande spirito mostrati nel Napoli.

"Allan è una persona e un giocatore eccellente, oltre che un grandissimo lavoratore. Questo è il risultato di una vita di sforzi e sacrifici, non posso quindi che rinnovargli i miei migliori complimenti e auguri per questa nuova avventura".