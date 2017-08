ESCLUSIVA TMW - Ag. Ansaldi: "Contatti con Valencia e Fener, ma vorrebbe restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano le pretendenti per Cristian Ansaldi, terzino argentino che in questa nuova stagione cercherà di riscattarsi dopo un'annata, la scorsa, particolarmente complicata. Sia per qualche infortunio di troppo che per le evidenti difficoltà generali della squadra. Mercato permettendo perché, come detto, più di un club si è mosso in questo periodo per assicurarsi le prestazioni del classe '86 di Rosario.

Questo è il concetto espresso chiaramente dal suo agente Pedro Aldave, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sul momento e le prospettive del proprio assistito: "Il ragazzo sta molto bene, in questa pre-season sta lavorando duramente per arrivare al top della forma dopo l'ultimo infortunio e la successiva operazione. Come detto, non è ancora al 100%, ma tutto sta procedendo al meglio".

Spalletti lo ha rassicurato sulla sua importanza all'interno del progetto?

"Con il mister si trova molto bene, il lavoro procede. Spalletti è contento".

I rumors di mercato non stanno certamente mancando: cosa può dirci in merito?

"Penso sia logico e normale che ci siano certe voci quando il mercato è in corso, è sempre così. In ogni caso Cristian ha un contratto con l'Inter e immagina il proprio futuro in nerazzurro. Se non dovessero arrivare segnali differenti, lui resterebbe volentieri. Questa è la sua volontà".

In Serie A si parla di Genoa e Atalanta.

"Non mi sorprende, perché a Genova ha fatto molto bene lavorando con un allenatore come Gasperini che lo conosce. Sono voci normali, ma ripeto: ha un contratto con l'Inter. Poi vedremo quello che accadrà da qui alla fine del mercato".

All'estero, invece, segnali da parte di Valencia e Fenerbahce: conferma?

"Sì, confermo. Sono due club che ci hanno contattato per chiedere delle informazioni. Ma niente di più, nessun discorso è stato poi approfondito".