ESCLUSIVA TMW - Ag. Bacca: “Milan importante per lui, ora pensa al Villarreal”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Bacca ha salutato il Milan a titolo definitivo, per tornare così al Villarreal dopo la parentesi della scorsa stagione. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente dell'attaccante colombiano ha commentato l'addio del suo assistito al club rossonero. “Carlos è felice di essere ancora al Villarreal, già al termine dell'ultima stagione la società spagnola ha provato a riportarlo nella Liga ed è riuscita nel suo intento. La squadra è valida per le competizioni che deve affrontare, Bacca è contento ed è pronto per questa nuova esperienza al submarino amarillo”, le parole del procuratore Sergio Barila che ha poi commentato l'addio al club milanista: “Per Bacca il Milan rappresenta il passato, sicuramente la parentesi meneghina è stata importante per la sua carriera. Sono stati due anni importanti per il ragazzo. Ora, però, pensa al Villarreal. Certamente la nuova dirigenza può fare bene, c'è un ottimo allenatore e Carlos ha lasciato tanti amici in squadra così come nella dirigenza. Il Milan può tornare quello di una volta, però Bacca adesso vuole fare il massimo col Villarreal”.