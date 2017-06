ESCLUSIVA TMW - Ag. Banega: "Ever andrà in Spagna al 99%, accordo trovato"

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

Marcelo Simonian, agente fra gli altri di Ever Banega, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb all'uscita da un noto ristorante nel centro di Milano. Lo stesso Simonian oggi si è incontrato con Piero Ausilio e Pantaleo Corvino: "Ever al 99% andrà in Spagna per una cifra molto inferiore rispetto a quella che sta girando in questi giorni sui media, ovvero 13 milioni. L'accordo è stato preso".

Capitolo Joaquin Ardaiz, talento del Danubio che oggi è stato accostato alla Fiorentina.

"Le trattative per Ardaiz sono in fase di stallo, ma si lavora per chiudere".