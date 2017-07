ESCLUSIVA TMW - Ag. Bonifazi: "Zenit, che lusso. Ma il suo futuro lo decide il Toro"

Il Torino vacilla dinanzi ai milioni dello Zenit per Kevin Bonifazi. Il giovane difensore (classe 1996) di proprietà del Torino, autore di un'ottima stagione in prestito alla SPAL, sembra aver infatti attirato in maniera concreta l'interesse di Roberto Mancini. Per saperne di più, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo procuratore, Michelangelo Minieri.

Minieri, lo Zenit di Mancini sembra puntare con forza su Bonifazi. Che effetto vi fa l'interesse del club russo?

"Ci fa molto piacere che Bonifazi riceva attestati di stima così importanti. Parliamo di un club blasonato come lo Zenit e anche di un allenatore di primissimo livello quale Roberto Mancini. Significa che il giocatore ha fatto bene e non possiamo che ringraziarli per l'interesse".

Dopo il recente rinnovo fino al 2022, il suo futuro al Torino potrebbe dunque essere a rischio?

"Ci tengo a sottolineare che Bonifazi si trova già in una grandissima società ed è contento di farne parte. Ogni valutazione sul suo futuro sarà dunque fatta in piena sintonia col presidente Cairo e col direttore Petrachi".