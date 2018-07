© foto di Ospiti

Nelle ultime ora è emersa l'ipotesi di un addio tra Borja Valero e l'Inter, legato anche agli ultimi arrivi in casa nerazzurra. Per lo spagnolo sono state prospettate le soluzioni Leganes e Villareal, che lo vedrebbero così tornare in patria. A questo proposito abbiamo contattato il suo agente Alejandro Camano: "Borja è felice all'Inter - ha detto a Tuttomercatoweb.com - Il Villareal? No, niente. Lui ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri, giocherà la Champions ed è in un momento assolutamente sereno. E un calciatore importante per l'inter e non stiamo parlando di niente"