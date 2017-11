ESCLUSIVA TMW - Ag. Criscito: "Napoli? Non c'è ancora rinnovo con Zenit"

Andrea D'Amico, intercettato dalle telecamere di TuttoMercatoWeb presenti al Wyscout di Londra, ha toccato vari temi. "È importante essere qui perché si incontrano tante realtà internazionali, per noi è come andare a pesca. Relazioni, commercio... è un momento di incontro alla vigilia del mercato invernale, possono nascere progetti e idee, ogni anno questi ragazzi - che hanno iniziato nel 2004 con Wyscout - sono cresciuti in maniera esponenziale. Gli vanno fatti i complimenti".

Com'è andata la stagione di Giovinco?

"Toronto ha fatto il record di punti nella stagione regolare, ha vinto nella semifinale di conference contro New York Red Bulls e ora c'è la finale con Columbus. L'anno scorso sono andati in finale di MLS, considerando che Toronto non si era mai qualificato ai playoff prima di lui penso sia stato un acquisto importante. Una franchigia costava 15 milioni di dollari, ora 150".

E la Nazionale?

"La speranza ce l'ha qualunque giocatore italiano, perché è un onore. Bisognerebbe chiedere al mister. Lui lo ha detto, più di così non sa cosa fare, per il resto ci penserà Ventura".

Il Napoli ha cercato Criscito?

"Ogni anno se ne parla, ora lo Zenit ha fatto un buon inizio di campionato, mentre ora c'è stata una battuta d'arresto contro la Lokomotiv Mosca e pareggiato contro il Rubin Kazan. Lui è in scadenza di contratto, abbiamo parlato con il club ma non c'è ancora nulla. È sul mercato, credo che il Napoli abbia bisogno di un terzino a gennaio. Vedremo le loro valutazioni e, in caso di richiesta, capire se lo Zenit vuole lasciarlo andare".

Per Mazzarri c'è stata la possibilità di andare al Milan?

"Tutte le voci giornalistiche uscite finora sono tutte illazioni, oltre a fantasie, alle volte. Non c'è nulla di concreto, è sotto contratto con il Watford, non c'è nessuna novità. Poi capisco l'opinione pubblica e i giornalisti che vogliono anticipare... ma è un nome papabile e come lui ce ne sono tanti".