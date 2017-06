ESCLUSIVA TMW - Ag. Deulofeu: "Milan? Difficile. Decisione finale di Barça-Everton"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A breve sarà noto il destino di Gerard Deulofeu, esterno d'attacco spagnolo attualmente impegnato con la maglia dell'Under-21 agli Europei di categoria in Polonia.

Archiviata una seconda parte di stagione ottima con la maglia del Milan, difficilmente nella prossima stagione vestirà ancora il rossonero. Il cartellino appartiene infatti all'Everton, anche se il Barcellona vanta un diritto di riacquisto. Opzione, quest'ultima, che molto probabilmente sarà esercitata per circa 12 milioni di euro.

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, l'agente del classe '94 di Riudarenes Gines Carvajal ha spiegato quando segue sul momento e sul futuro del proprio assistito: "Il giocatore sta molto bene in questo periodo, senza dubbio. È felicissimo, ora è concentrato sull'Europeo Under-21".

Ci sono novità in vista della prossima stagione?

"Io non posso esprimermi, la decisione non spetta a me. Le parti in gioco sono Everton e Barcellona, saranno questi due club a decidere il futuro del ragazzo".

Una sua previsione?

"Non saprei, veramente. Dobbiamo solo aspettare".

Il Milan è una possibilità da scartare?

"Direi di sì, un'opzione molto difficile".