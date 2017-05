ESCLUSIVA TMW - Ag. Doria: "In passato vicino alla Juve, ora resta all'OM"

Fonte: Di Raimondo De Magistris

In passato è stato vicino all'Italia. Adesso, invece, dovrebbe proseguire la sua carriera all'Olympique Marsiglia. In occasione del Wyscout, in scena tra ieri e oggi a Torino, abbiamo parlato del difensore brasiliano con Marcelo Fernandes Silva, procuratore della Vergette Sports che gestisce gli interessi del calciatore.

Che stagione sta vivendo al Marsiglia?

"Molto positiva, la migliore da quando è sbarcato in Europa. Ha trovato la giusta continuità e maturità per giocare in un campionato così competitivo".

Ci sono possibilità che si trasferisca in Italia in estate.

"Non lo so, ma non credo. Al Marsiglia sta bene e, inoltre, dopo questa stagione il suo cartellino è diventato molto più costoso".

E' vero che in passato l'ha cercato il Milan?

"Più del Milan, c'era la Juventus sulle sue tracce. L'hanno cercato con insistenza".

E adesso?

"Molto probabilmente proseguirà un altro anno al Marsiglia".