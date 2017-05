ESCLUSIVA TMW - Ag. Dragowski: "Valuteremo il futuro con la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Costato quasi 3 milioni di euro alla Fiorentina per strapparlo al Jagiellonia, Bartlomiej Dragowski è stato soltanto spettatore della stagione viola. Zero gare in Serie A, solo Primavera e un infortunio che ne ha minato il rendimento stagionale. Tuttomercatoweb.com ha sentito in esclusiva Mariusz Kulesza, agente del giovane numero uno polacco.

Che bilancio fa di questa prima annata italiana di Dragowski?

"E' chiaro, mi aspettavo di vederlo in prima squadra in campo, in questa stagione".

Il ko ha inciso?

"La stagione ha preso una piega negativa con l'infortunio in un momento cruciale, è chiaro".

Il futuro: dopo una stagione da spettatore, c'è da aspettarsi Bartlomiej altrove?

"Vedremo: decideremo dopo il termine della stagione".