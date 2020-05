esclusiva Ag. Ekdal: "Anche in Svezia è come se il mercato avesse premuto 'stop'"

Martin Klette risponde dalla Svezia. Che è una delle nazioni che da tempo è al centro del dibattito sulla risposta politica e sociale alla pandemia da Coronavirus. Uno stop che ha avuto e che avrà inevitabilmente effetti anche sul calcio e sul mercato, come spiega l'agente, tra gli altri di Albin Ekdal della Sampdoria, recentemente affetto da Covid19, a Tuttomercatoweb.com. "E' difficile dire come e quanto la pandemia influenzerà il prossimo mercato. Credo che i club saranno più oculati, che si prenderanno meno rischi. Certo, dipenderà dalla Nazione e da che supporto finanziario e normativo ci sarà da parte dei governi, della Federazione, delle Leghe".

In Svezia come va?

"Qui, per esempio, non si è ancora ripartiti e questo influenza sia il capitolo dei diritti tv e dunque le finanze dei club".

Si aspetta meno transfers internazionali?

"In generale, proprio per i motivi di cui sopra e per le problematiche economiche piuttosto che per altri fattori".

La Svezia è una nazione 'esportatrice' di talento. Sarà così anche in estate?

"Gli attori del calcio e del mercato sono in attesa. E' come aver premuto pausa in un CD. Adesso ci occupiamo della quotidianità delle cose e attendiamo sviluppi. Abbiamo avuto trasferimenti a marzo, aprile e maggio, ma erano già in programma. Molti erano già pronti in precedenza".

Uno dei suoi assistiti, Ekdal del Doria, è stato affetto da Covid19.

"Ci siamo sentiti regolarmente durante la sua positività ma è qualcosa che preferirei fosse lui a spiegare e discutere, non sta a me parlarne".