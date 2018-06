ESCLUSIVA TMW - Ag. El Ouazni: “Tanti interessamenti in C e in B per lui”

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

"Abbiamo ricevuto parecchi interessamenti sia in C che in B e nei prossimi giorni prenderemo una decisione definitiva. Sicuramente Bruno ha dimostrato di avere qualità importanti e merita una chance nei professionisti. Sono convinto possa fare grandi cose”. Così Peppe Campo, agente di Bruno El Ouazni. L'attaccante rivelazione dell'ultima Serie D con 21 centri in 26 presenze nelle fila dell’Herculaneum (formazione campana di Ercolano).

Si è parlato di Vibonese, Giana e Gubbio. Come stanno le cose?

“Non posso negare di aver parlato con alcuni di questi club, ma non mi piace fare nomi per correttezza”.

Dalla B si è mosso il Pescara...

“Conosco bene il direttore Repetto, che è sempre attento ai ragazzi emergenti delle categorie inferiori. Vedremo più avanti se queste voci saranno concrete oppure no. Sicuramente è un orgoglio per El Ouazni essere accostato a un club del genere”.