ESCLUSIVA TMW - Ag. Ercolani (56°): "Trattiamo rinnovo con United"

Difensore classe '99, Luca Ercolani è uno dei tanti giovani talenti italiani che hanno cercato fortuna all'estero. Nel Manchester United, per la precisione. Inserito al 56° posto nella TOP 100 di TMW, il suo agente Alessandro D'Amico ci ha raccontato così le sue qualità: "La prima cosa che mi viente in mente pensando a Luca è che è un super professionista, sotto questo aspetto ricorda molto Giorgio Chiellini. Fisicamente non è una bestia come lui, penserei più a un Cannavaro visto che secondo me è perfetto come marcatore in una difesa a 3 o centrale in una linea a 4".

Quali sono le sue qualità migliori? "Attenzione, abnegazione, esplosività e una grandissima capacità nel restare sempre sul pezzo nell'arco dei 90 minuti".

Nelle scorse settimane si parlava di rinnovo con i Red Devils... a che punto siamo? "Il suo vincolo con lo United scadrà in estate, ma stiamo trattando il prolungamento da tempo. Aspettiamo di capire quali saranno i piani del club per lui e poi decideremo".