ESCLUSIVA TMW - Ag. Giovinco: "60 gol in 2 anni: perché Ventura non lo chiama?"

Sebastian Giovinco continua a sognare e far sognare il suo Toronto FC, primo in classifica nella Eastern Conference con 56 punti in 27 partite. Il fantasista italiano stanotte ha raggiunto infatti quota 18 reti in stagione, firmando una doppietta nella vittoria per 3-1 contro il Montreal Impact. Risultati che non gli sono valsi però neanche stavolta la convocazione in Nazionale per le sfide con Spagna e Israele. Per commentare l'annata di Giovinco e la sua ennesima esclusione dalla lista azzurra, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo storico agente Andrea D'Amico.

D'Amico, sono già 18 le reti stagionali di Giovinco, sempre più leader del Toronto FC.

"E' vero, le cose stanno andando alla grande, ma Giovinco non è certo una novità. Ha segnato più di 60 gol in questi ultimi due anni e mezzo, un risultato straordinario a prescindere dalla competizione".

Il suo Toronto FC intanto è sempre più primo in classifica.

"Stanno facendo un grande campionato, con la vittoria di stanotte il Toronto ha blindato ulteriormente il primo posto in classifica".

Ventura, però, continua a non convocarlo in Nazionale. Cosa ne pensa?

"Lo trovo assurdo. E' una vergogna che un giocatore con le sue capacità, con le sue caratteristiche e col suo senso del gol non venga convocato. Giovinco sa segnare in tutti i modi, anche su calcio di punizione, è titolarissimo nel suo club e un protagonista assoluto in MLS. Non capisco perché vengano chiamati panchinari di squadre italiane al suo posto, purtroppo la storia è sempre la stessa ultimamente".