ESCLUSIVA TMW - Ag. Karamoh: "Riscatto? E' già dell'Inter. E vuole restare"

Prestazione positiva quella fornita nella giornata di ieri da Yann Karamoh in occasione di Inter-Cagliari, sfida vinta 4-0 dai nerazzurri. L'attaccante francese classe '98 a sorpresa è stato lanciato dal primo minuto da Luciano Spalletti e non ha tradito le attese: "Il ragazzo s'è dato molto da fare - ha detto Oscar Damiani a TMW -, bravo Spalletti che ci ha messo un po' prima di inserirlo con sempre maggiore regolarità. Come ha detto il mister, ha ancora qualche piccolo dettaglio che va migliorato, ma ieri la sua prestazione è stata positiva. Ha dato freschezza alla squadra, è stata una buona gara".

Ancora poco lucido in zona gol, ma sicuramente capace di dare imprevedibilità all'attacco nerazzurro.

"Sono d'accordo. Karamoh ha questo inserimento centrale che permette all'Inter di giocare quasi con due punte. Spalletti, ribadisco, lo sta utilizzando nel modo giusto. C'è voluto un po' di tempo, doveva adattarsi anche ai ritmi e al calcio tattico che c'è in Italia. Credo però che adesso sul piano fisico abbia fatto un notevole passo in avanti".

L'Inter lo riscatterà, conferma?

"Si, il giocatore è già dell'Inter. La scorsa estate il club nerazzurro l'ha acquistato dal Caen in prestito con obbligo di riscatto. Noi ci auguriamo che possa restare a Milano anche il prossimo anno, sta bene ed è contento. Ha ancora margini di miglioramento e credo l'Inter punterà su di lui anche per il futuro".