ESCLUSIVA TMW - Ag. Markovic: "Tante offerte ma vuole l'Italia"

Luka Markovic è uno dei calciatori più promettenti della Serbia. TuttoMercatoWeb ha ascoltato in esclusiva Bruno Fornasari, agente dell'attaccante Cuckariki. “Io e Tommaso Dei siamo gli unici autorizzati dal padre del calciatore a trattarlo in Italia. Ci sono vari interessamenti, in Europa ci sono già delle offerte concrete da Bayern Monaco, Basilea, Benfica e Lille, ma il giocatore vuole l’Italia. C’è da pagare l’indennizzo FIFA che per tre anni andrà alla Stella Rossa, per un totale di 30 mila, più i restanti che vanno al Cukaricki. In molti stanno cercando di proporre il ragazzo, ma la procura è nelle nostre mani quindi parleremo noi con i club interessati. È stato in prova alla Roma per due settimane, per tre volte al Liverpool, lo conoscono in molti”.