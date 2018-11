ESCLUSIVA TMW - Ag. Masuaku: "Felice con Pellegrini. Mitroglu tornerà al gol"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Panos Galariotis parla a Tuttomercatoweb.com a 360 gradi dei suoi assistiti. Nella splendida cornice della Johan Cruyff Arena, al WyScout Forum, la chiacchierata inizia con il futuro di Arthur Masuaku del West Ham. "Ha un grande manager come Pellegrini, non può che essere felice. I giocatori stanno imparando tanto con lui e da lui, è una grande chance. Sta giocando regolarmente anche in una difesa a quattro".

Poteva andare via.

"E' vero, ho ricevuto tante chiamate ma Arthur è felice al West Ham ed è stato convinto dall'arrivo di Pellegrini. Faranno una grande stagione".

Mitroglu, dopo una stagione top, fatica a ingranare in questa.

"Dopo 13 reti in 30 gare, non certo male, c'erano tante aspettative. L'Olympique è andato anche in finale in Europa League e dunque le critiche ci stanno, per tutti i giocatori. I risultati hanno avuto decisamente alti e bassi ma, come ha segnato la scorsa stagione, come hanno fatto bene la scorsa stagione, lo faranno d'ora in poi".

Passiamo a Vlachodimos, portiere del Benfica: il greco è diventato il titolare delle Aquile.

"E' un grande portiere. Ha carattere e caratteristiche importanti, una super personalità. Ha anche giocato la prima in Nazionale e per lui è un ottimo momento".

Chiudiamo con il progetto Panathinaikos: coi giovani loro malgrado, visti i problemi economici.

"Sta lavorando bene, dopo le limitazioni avute per i problemi economici. Hanno un ottimo manager come Donis, stanno valorizzando tutti i giovani tra cui i 'miei' Bozoukis ed Emanuelidis. Su tutti ci sono voci ma chiedo una cosa: niente rumors. Vogliamo evitare le voci, i ragazzi devono pensare solo al club, solo al campo".