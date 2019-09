ESCLUSIVA TMW - Ag. Maxi Lopez: "Crotone, sembrava irrealizzabile: è carico"

Maxi Lopez è tornato in Italia. A Crotone. Il suo è certamente uno degli affari copertina della Serie B, firmato dalla famiglia Vrenna, dal ds Ursino e dall'agente del giocatore, Daniele Piraino, che racconta i retroscena della trattativa in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. "La trattativa è nata dalla sua volontà di tornare in Italia. Pensava di poter sopportare meglio la lontananza dai bambini ma è molto legato alla famiglia, l'ha sofferta. Ci sono stati vari interessamenti, si è potuto liberare dal Vasco: ci sono state trattative con club di A che però ci chiedevano di aspettare, aveva voglia di tornare ad allenarsi subito e chi più ci ha creduto è stato il Crotone".

Non è stato facile, immaginiamo.

"All'inizio sembrava irrealizzabile, poi pian piano ho capito che poteva essere percorribile. Con Vrenna abbiamo trovato l'accordo in mezz'ora".

Come sta Maxi?

"E' fermo da tre mesi, ora è concentrato sul tornare in una forma ottimale che gli permetta presto di giocare 90'. E' contento, per lui era prioritario tornare in Italia ma l'obiettivo è fare altri tre anni ad alti livelli, in A, se fosse col Crotone sarebbe anche un premio a chi lo ha scelto e ha creduto in lui".

Felice ed entusiasta di entrar a far parte di questa famiglia @fccrotoneoff en Crotone, Italy https://t.co/Gs6m1qDQBF — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) August 23, 2019

A Crotone segue anche il senatore argentino, Spolli, amico peraltro di Maxi.

"Lavora otto ore al giorno per tornare presto, conta di rientrare la prima di ottobre. E' stato importante per il ritorno in Italia di Maxi, hanno giocato insieme a Catania".

Dai senatori al talento: Zak Ruggiero, crack 2001 sempre del club pitagorico.

"E' cresciuto nelle giovanili del Crotone, è un centrocampista offensivo di grandi qualità: è già nel giro della prima squadra, ha segnato in Coppa Italia. Si tratta di uno dei 2001 più interessanti in Italia, a mio avviso".