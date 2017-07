ESCLUSIVA TMW - Ag. Melchiorri: "Vuole restare al Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Melchiorri e il futuro. "Ha un contratto con il Cagliari, l'idea è di rimanere in Sardegna", dice a TuttoMercatoWeb l'agente dell'attaccante, Matteo Rossetti. "Carpi? È stato molto vicino due anni fa, poi l'affare non si è più concretizzato. Oggi Federico vuole recuperare al meglio dall'infortunio e pensiamo soltanto di rimanere al Cagliari. Con il Carpi non c'è stato nessun contatto. Se Cagliari invece - conclude l'agente -

dovesse comunicarci qualcosa di diverso sapremmo come muoverci".