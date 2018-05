ESCLUSIVA TMW - Ag. Milinkovic-Savic: "Annata top. 100mln? Prezzi sono questi"

© foto di Federico Gaetano

La platea di TuttoMercatoWeb.com ha premiato la scorsa settimana il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic come migliore giocatore della stagione. Oggi, il suo agente, Mateja Kezman, parla così della grande annata disputata dal serbo, probabilissimo protagonista al prossimo Mondiale: "Vi ringrazio per la considerazione vostra e dei vostri lettori. Sicuramente la sua è stata una grande stagione, merita questo 'premio', ha fatto una grande stagione, è stato costante e non ha avuto alti e bassi".

E' riuscito a superare la delusione per il quinto posto e la Champions sfumata:

"Il calcio è così, 'ieri' non esiste più e la memoria scompare subito, c'è solo il "domani" e il pensiero al futuro. E' un campione e sa come superare questi momenti, non è facile ma ripeto, questo è il calcio".

Lotito ha parlato di una valutazione superiore ai 100 milioni di euro. Lei è d'accordo?

"Siamo d'accordo sul fatto che sia uno dei più grandi prodotti dell'ultima stagione in ambito europeo, ma non voglio parlare di numeri. E' chiaro che le cifre in questo momento stanno salendo molto, quindi...".

Le ultime dicono che abbia una particolare predilezione per il Real Madrid.

"Lo disse in una vecchia intervista, era un bambino: sognava di giocare per il Real, ma era solo l'aspirazione di un giovane calciatore".

Percentuali che lasci la Lazio ne possiamo fare?

"Nella vita e nel calcio non sai mai cosa ti porterà la mattinata dopo".

Passando al giovane Vanja, cosa c'è nel suo futuro?

"Abbiamo bisogno di sederci col club e fare un piano riguardo il suo avvenire. Tanti club di Serie A ci hanno chiesto di lui, così come dal Belgio, ma anche dall'Inghilterra".