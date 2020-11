esclusiva Ag. Okaka: "Orgogliosi della convocazione in nazionale, Stefano non ha mollato"

Carlo Okaka, fratello e agente di Stefano Okaka, è intervenuto ai nostri microfoni per commentare la convocazione in azzurro dell'attaccante dell'Udinese: "Quando arrivò la possibilità di tornare a giocare nel campionato Italiano, ragionammo del fatto che sarebbe stata la scelta giusta. All'Udinese Stefano ha fatto molto bene contribuendo fortemente nella salvezza nei suoi primi 6 mesi a Udine, per poi diventare pedina fondamentale in campo, nello spogliatoio e anche fuori. Ha lavorato duramente e a testa bassa con umiltà per raggiungere la condizione psicofisica ottimale, e come si dice in gergo il duro lavoro paga. Eccoci arrivati dunque a questa convocazione con la Nazionale che ci rende orgogliosissimi. Ci sentiamo tutti i giorni più volte al giorno e devo ammettere che la forza interiore che Stefano ha e invidiabile davvero. Non ha mai mollato, mai, nonostante tante ferite è qui ancora a dimostrare il giocatore che è. Sono orgoglioso di lui".