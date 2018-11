ESCLUSIVA TMW - Ag. Okaka: "Titolo di coda con il Watford: valuta progetti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka verso l'addio al Watford. Nei giorni scorsi in più di un club si è interessato a lui, in particolare il Fulham di Claudio Ranieri. "Non ha ancora raggiunto l'apice della carriera - spiega Carlo Okaka, fratello nonché procuratore dell'ex Samp - che non è andata di pari passi al suo grande talento. I motivi sono diversi, ora a 29 anni guarda al futuro".

Però si è infortunato spesso ultimamente.

"Dal punto di vista fisico sta benissimo, ha recuperato perfettamente e ha voglia di giocare. Sono convinto sia uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione, potrebbe essere un'opzione intrigante anche per Mancini. Non si può pensare che possa essere un giocatore che subentra o con solo spezzoni di partita".

Addio Watford, quindi.

"Fin qui ha svolto il suo compito con serietà, ma giocando poco rischia di infortunarsi come successo in un paio di occasioni. Il suo fisico ha bisogno di regolarità. Non posso più pensare di vedere il suo alento tenuto a freno in una situazione che fatica a condividere. Lui accetta le regole e le scelte, ma devo trovare alternative per il suo bene. Il Watford è stata una nuova esperienza, l'ha reso più forte, aveva segnato 20 gol nell'Anderlecht e raggiunto la Nazionale di Conte. Ha segnato a Liverpool, Leicester e Chelsea, ma un po' gli infortuni, un po' scelte incomprensibili - specie all'inizio della scorsa stagione - lo hanno frenato".

Dove può andare?

"L'anno scorso c'erano state tre richieste, Galatasaray, Fulham e Siviglia. Una di queste stava andando in porto, ma non c'erano più i tempi tecnici per validare il trasferimento. Quest'anno lavoreremo in anticipo per trovare una soluzione. Di certo cerca un progetto dove sia al centro, ha le idee chiare su ciò che vuole".