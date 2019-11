ESCLUSIVA TMW - Ag.Paquetà: “Cresce giornalmente, è il futuro del Milan”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Quella di domenica contro la Juventus sarà una partita importante per tutto il Milan”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di Lucas Paquetà, Eduardo Uram che si gode i progressi del giocatore: “Sono contento che stia migliorando quotidianamente, confido molto lui e nelle sue qualità”, aggiunge Uram che in chiusura glissa sulle voci che vorrebbero il giocatore nel mirino di Leonardo per il PSG. “Non ho avuto contatti, Lucas - continua l’agente - vuole restare al Milan anche il prossimo e continuare a migliore. Ora - conclude - il ragazzo è contento di tutta la situazione che si è creata attorno a lui”.