ESCLUSIVA TMW - Ag. Pastore: "PSG, no a offerta importante: è ritenuto incedibile"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Al pari delle scorse sessioni di mercato, anche in questo periodo il suo nome è stato accostato alle squadre italiane. Inter in primis, magari in una trattativa ipotetica che avrebbe potuto includere Joao Mario, centrocampista portoghese che piace al Paris Saint-Germain.

Nulla da fare, però, per Javier Matias Pastore, jolly offensivo classe '89 legato al club parigino da un contratto valevole fino al 30 giugno 2019. Questo, infatti, il concetto espresso chiaramente dal suo agente Marcelo Simonian ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Non stanno mancando i rumors su un possibile ritorno in Italia del suo assistito: cosa può dirci in merito?

"Mi trovo a Parigi in questo momento. Javier non andrà via dal PSG, è un giocatore importante".

Nonostante ciò, sono arrivate delle offerte allettanti?

"Certo, questo non lo nego, ma la società ha rifiutato tutto, in particolare un'offerta molto importante. Lo considera un calciatore incedibile: non lo venderà".

Nomi può farne?

"No, meglio di no. Per rispetto nei confronti dei club che lo hanno cercato. Ma ripeto: per il PSG Javier è incedibile".