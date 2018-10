ESCLUSIVA TMW - Ag.Radu: “Genoa scelta giusta, Marchetti lo aiuta”

© foto di Federico Gaetano

Ionut Radu e il Genoa, binomio vincente. Il portiere ha conquistato una maglia da titolare e la voglia di disputare un campionato da protagonista è tanta. “Sta lavorando per crescere giorno dopo giorno e migliorare”, dice il suo agente, Crescenzo Cecere, in esclusiva a TuttoMercatoWeb. “Ionut - continua l’agente - è molto felice, questo è solo l’inizio. Deve pensare a migliorarsi, ha qualità importanti per arrivare in alto”.

Il cartellino è dell’Inter. Il ritorno a casa il sogno nel cassetto?

“Oggi nella sua testa c’è il Genoa. Conta solo il Grifone. Il Genoa è una grande piazza, è un onore giocare da titolare in rossoblu. Ovviamente il suo sogno in futuro è quello di tornare dove è cresciuto e ha vinto con le giovanili. Però oggi è felicissimo di questa esperienza al Genoa ed è l’unica cosa che conta”.

Ha scavalcato Marchetti nelle gerarchie.

“Con Marchetti al suo fianco Radu può soltanto crescere. È una presenza importante, stiamo parlando di un grande portiere e di un ragazzo con grandi qualità umane”.