ESCLUSIVA TMW - Ag. Rossi: "Futuro? Priorità Genoa. Vuole restare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati sei mesi dallo sbarco di Giuseppe Rossi al Genoa. Un'avventura, quella dell'ex Fiorentina in Liguria, con il preciso obiettivo di dimostrare nuovamente le sue qualità dopo l'ennesimo infortunio patito. Fra presente e futuro ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato l'agente di Pepito, Andrea Pastorello.

Iniziamo dalle condizioni di Rossi. Si può dire che è pienamente recuperato?

"Assolutamente. Giuseppe sta bene e adesso sta aspettando la sua occasione per dimostrare il suo valore e contribuire alla salvezza del Genoa. E' focalizzato su questo traguardo da raggiungere".

Dal presente al futuro. Con il Genoa l'accordo siglato lo scorso 4 dicembre è valido fino a giugno, con un'opzione a favore del club anche per la prossima stagione.

"La situazione è questa. A fine stagione faremo il punto della situazione col club per capire quali sono le prospettive. E' stato il Genoa a chiedere di inserire una clausola anche per la prossima stagione e noi siamo stati felici di concederla. E' stato un attestato di stima importante".

Le sirene dalla MLS per Rossi, però, continuano a farsi sentire.

"La volontà di Giuseppe è quella di continuare la propria avventura nel calcio europeo, almeno per altri due anni. Come ho detto prima la precedenza va ovviamente al Genoa, club nel quale si sta trovando molto bene. Successivamente potremo prendere in esame altre situazioni, ma sempre con l'idea di rimanere nel Vecchio Continente".