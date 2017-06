ESCLUSIVA TMW - Ag. Skriniar: "Inter top, ma rimane alla Samp. Al 100%? Dico di sì"

È di oggi la notizia dell'incontro andato in scena ieri a Roma tra Piero Ausilio (direttore sportivo dell'Inter) e la Sampdoria (rappresentata dall'avvocato Antonio Romei) rivolto a discutere del possibile approdo a Milano di Milan Skriniar, difensore blucerchiato attualmente impegnato con la Nazionale slovacca negli Europei Under-21 in Polonia.

Un face to face positivo, destinato secondo le ultime a riproporsi per dare l'accelerata (forse decisiva) a una trattativa che potrebbe coinvolgere anche altri calciatori (Gianluca Caprari?). Uno scenario che appare chiaro, ma che potrebbe anche non verificarsi.

Questo il concetto espresso in esclusiva per TuttoMercatoWeb da Karol Csonto, agente del classe '95 di Žiar nad Hronom: "Sono ovviamente al corrente dell'incontro di Roma tra Inter e Sampdoria, ma non credo proprio ci sarà un seguito".

State valutando una permanenza al Doria?

"Posso anche sbilanciarmi dicendo che è quello che accadrà, perché Milan resterà alla Sampdoria nella prossima stagione".

Lo afferma al 100%?

"Nel calcio può succedere di tutto, ma tendenzialmente sì. Diciamo pure al 100%".

L'Inter resta comunque meta gradita, magari per il 2018-2019?

"Certamente, a chi non piacerebbe vestire la maglia dell'Inter? Parliamo di un top club".