ESCLUSIVA TMW - Ag. Sneijder: "Ama l'Italia, Samp che sfida". Ma Genova è lontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rispetto alle notizie risalenti all'immediato post-incontro tra dirigenza ed entourage, arrivano quest'oggi nuove non propriamente positive per quanto riguarda l'eventuale approdo di Wesley Sneijder alla Sampdoria. Ultime che, però, saranno sviscerate solo dopo aver presentato l'intervista che in queste ore Guido Albers, agente del numero 10 del Galatasaray, ha concesso in esclusiva per TuttoMercatoWeb.

Quali sono le ultime novità?

"Nulla è stato chiuso. Per il momento siamo fermi all'incontro dell'altro giorno, quello di Roma. È stato un primo approccio".

La Sampdoria sarebbe soluzione gradita al suo assistito?

"Parliamo di un grande club con una storia importantissima alle spalle. Wes ama l'Italia e potrebbe essere una possibilità, ma ripeto: per il momento non ci sono novità".

Quali saranno i prossimi step?

"Prima di tutto, il giocatore terminerà le vacanze. Poi tornerà a Istanbul. E solo a quel punto capiremo la volontà del Galatasaray: parleremo con loro e prenderemo tutti insieme una decisione. E in caso di addio, non posso nascondere che la Serie A potrebbe essere un'opzione. Sneijder ha lasciato grandissimi ricordi nel campionato italiano, tutti i tifosi lo apprezzano e lo ricordano con affetto. Ama il Paese e la Sampdoria rappresenterebbe certamente una grande sfida per lui".

C'è in agenda un secondo incontro con la Samp?

"Se lo vogliono, sanno dove trovarci".

Queste le parole dell'agente del nazionale olandese. Parole che, però, forse non troveranno un seguito. Come accennato in apertura, il club blucerchiato non appare più intenzionato a replicare l'operazione che due anni fa portò a Genova Samuel Eto'o. Nonostante la volontà dell'ex Inter di accontentarsi di un ingaggio inferiore alla metà rispetto a quello attualmente percepito in Turchia (pari a circa 5 milioni di euro), in casa Doria non c'è unanimità in merito a questo acquisto.

Il direttore sportivo Carlo Osti si è infatti opposto fin dall'inizio, al contrario dell'avvocato Antonio Romei, che ha provato fino all'ultimo a riportare in Italia uno degli eroi del Triplete nerazzurro. In tutto questo il presidente Massimo Ferrero ha invece mantenuto una 'posizione di mezzo', frenato sì dell'età (classe '84), ma intrigato dallo status del giocatore (assoluto, ovviamente). A quanto pare, l'ultima e decisiva parola sarebbe stata del tecnico Marco Giampaolo, che dopo un'iniziale apertura si sarebbe poi opposto all'arrivo dell'ex Real Madrid.

Tutto finito, quindi? Nel calcio 'mai dire mai', ma ad oggi Sneijder e la Sampdoria si sono allontanati. Forse definitivamente.