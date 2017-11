ESCLUSIVA TMW - Ag. Under: "Convinti dal progetto, è felice a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Omer Koray Uzun è tra i presenti al WyScout Forum allo Stamford Bridge di Londra ed è anche l'agente di Cengiz Under, talento dell'attacco della Roma. Del giovane turco, Uzun parla in esclusiva con Tuttomercatoweb.com. "Conosciamo il progetto, Monchi e quanto volessero il giocatore. Lo hanno mostrato durante tutta la trattativa e Cengiz è stato molto contento. La trattativa si è chiusa in poco tempo, una settimana circa".

"Al ragazzo piace molto Roma, è molto diverso perché due anni fa era in B turca. Tutto è andato avanti molto rapidamente, anche rispetto all'esperienza in A turca a Istanbul".

In patria era considerato il Dybala turco.

"Dybala crede molto in sè stesso, sul campo, uno che in finale di Champions o in campionato è sempre concentrato al massimo. Cengiz non ama troppo i paragoni e pensa di essere Cengiz Under".

Soddisfatto del suo momento?

"La cosa più importante è che sia parte della formazione, della squadra. Quando avrà più minuti, contribuirà ancora meglio alla causa della Roma. Adattarsi chiede tempo, fuori e dentro al campo ma sono felice dei suoi progressi con la Roma".

Come sta andando in Svizzera Salih Ucan?

"Nelle ultime tre gare ha fatto una rete e due assist, è giovane e mi aspetto che continui a crescere. È' in prestito con opzione dalla Roma al Sion".