ESCLUSIVA TMW - Ag. Vodisek: "Domani vedo l'Olimpija, poi il viaggio in Italia"

Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, Elvis Basanovic, agente del portiere sloveno Rok Vodisek, fa il punto sulla trattativa che coinvolge il suo assistito e diversi club italiani, Genoa in primis: "Posso confermare il grande interesse intorno al giocatore da parte di club del vostro paese, ma non lo stato avanzato della trattativa. Non c'è un accordo con nessuno al momento, anche se ho letto diversamente".

Ci conferma comunque un forte interesse del Genoa per lui?

"Sì, ma non solo dei rossoblù. Ci sono tanti club di Serie A che mi hanno chiamato per lui, inoltre domani abbiamo un appuntamento importante con l'Olimpija Lubiana, che vorrebbe rinnovare il contratto al giocatore, ma...".

Ma?

"Sarà difficile visto il tanto interesse che suscita in campionato come quello italiano, ma stiamo a vedere, sono giorni importanti".

Ha in programma un viaggio in Italia dopo aver incontrato l'Olimpija?

"Sì, ho una serie di appuntamento per la prossima settimana, potrebbe essere quella giusta. Vedremo".