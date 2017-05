ESCLUSIVA TMW - Ag. Vodisek: "Ricorda Oblak, stessa struttura. Napoli? Non solo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'agente dell'emergente estremo difensore Rok Vodišek, parla così dell'interesse del Napoli e non solo per il suo assistito: "E' un giocatore con diverse richieste in Italia, ma non vorrei fare nomi per il momento. Parliamo di un giocatore con tanta qualità e prospettiva, che ha già una trentina di presenze nella massima lega slovena e facente parte della selezione Under 21 a soli 18 anni", sono le parole di Elvis Basanovic.

Quanto chiede l'Olimpia Lubiana per farlo partire?

"3-4 milioni, hanno vinto il campionato quest'anno e sono consapevoli del valore del giocatore".

Si leggono addirittura paragoni con Oblak: sono giustificati?

"Sì, la struttura è quella, e secondo me a 18 anni Oblak non era forte come lo è Vodisek ora. Certo, poi ha fatto un grande salto di qualità e ora è il numero uno al mondo per me".