ESCLUSIVA TMW - Ag. Zapata: "Samp il suo posto nel mondo. Merita Nazionale"

"La Sampdoria è il suo posto nel mondo". Sprizza gioia l'agente di Duvan Zapata, Fernando Villarreal, quando commenta lo strepitoso avvio di stagione del proprio assistito. Cinque gol in dieci partite, l'ultimo dei quali fondamentale nella storica vittoria di ieri contro la Juventus. Numeri e prestazioni convincenti, che lo stesso procuratore ha analizzato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. "I numeri di Duvan non mi sorprendono affatto - esordisce Villarreal -. Alla Sampdoria ha trovato esattamente ciò di cui aveva bisogno in Italia".

Straripante fisicamente e più decisivo sotto porta. Qual è il segreto del nuovo Duvan Zapata?

"Duvan è lo stesso di sempre, ma la Sampdoria lo sta aiutando a tirare fuori tutte le sue qualità. Dalla fiducia del presidente Ferrero, che in estate ha deciso di fare un investimento importante per lui, fino alla squadra e a mister Giampaolo. A Marassi Zapata si sente amato e questo gli dà armonia e fiducia per potersi esprimere al meglio".

Dopo aver contribuito con un bel gol alla vittoria contro la Juventus, che obiettivo si pone ora Zapata?

"Quello di continuare a crescere e migliorare ogni giorno come calciatore. Alla Samp, intanto, ha trovato il suo posto nel mondo e questa è la cosa più importante, al di là dell'aspetto professionale".

Crescere e migliorare ancora con uno sguardo anche a Russia 2018?

"Certamente. Tra gli obiettivi di Duvan c'è anche il prossimo Mondiale con la Colombia. Quando è stato convocato ha sempre risposto bene e credo che nell'ultima sfida decisiva per la qualificazione contro il Perù sia stato addirittura tra i migliori in campo. Si merita un posto nella rosa di Pekerman, ha caratteristiche fisiche e tecniche diverse dalla maggioranza dei suoi connazionali".