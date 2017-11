ESCLUSIVA TMW - Ag.Buffon: “Voleva il Mondiale, eliminazione che pesa”

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

“Tutti speravano che l’Italia andasse al Mondiale e Gigi ha già espresso i suoi sentimenti...”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’agente del portiere della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon, Silvano Martina.

La fine di un’era. Buffon dice addio alla Nazionale con un’eliminazione. Fa un certo effetto...

“Il dispiacere è immenso, tutte le cose hanno una fine e bisogna metterlo in preventivo. Gigi è più grande portiere di tutti i tempi. Avrebbe smesso comunque. Ci teneva molto, non solo per un fatto personale ma perché ama l’Italia. È un ragazzo pieno di sentimenti”.

Per l’Italia quest’eliminazione pesa davvero tanto.

“Per il movimento calcistico, si. Per un insieme di cose. Ma se non fai gol non puoi andare al Mondiale. Adesso c’è la caccia al colpevole, dispiace per come sia andata. Comunque non saranno al Mondiale neanche Cile e Olanda, purtroppo il calcio sta cambiando. Ci sono le generazioni di grandi calciatori che ovviamente cambiano. Il mondo va avanti”.

Cosa non ha funzionato?

“La squadra non è di primissimo livello. Tanti devono crescere e non sono titolari nelle loro squadre. Questo non è il momento migliore per la Nazionale”.