ESCLUSIVA TMW - Ag.Lazaar: “Torna al Newcastle per restare”

“Lazaar ha un contratto fino al 2021 con il Newcastle, vuole tornare a giocare per Benitez e ha intenzione di rifiutare tutte le altre destinazioni”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto De Fanti, nuovo agente dell’esterno Achraf Lazaar che dopo la parentesi a Benevento tornerà al Newcastle. “Achraf vuole giocarsi le sue carte in Premier League, il suo futuro quindi - conclude l’agente - sarà in Inghilterra”.