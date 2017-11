ESCLUSIVA TMW - Ag.Torreira: “A gennaio resta, Samp come le big di Spagna”

“La Sampdoria mi ha dato l’impressione di essere una squadra dallo stile pari alle big spagnole mostrando un gioco palla a terra davvero spettacolare”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira, Pablo Bentancur, dopo la vittoria dei blucerchiati per 3-2 contro la Juventus.

Oggi un gol importante. E una prestazione maiuscola.

“Ha ventuno anni, è un po’ introverso. Ma il tiro lo ha sempre avuto. È nato come trequartista, gioca la palla e fa girare la squadra”.

Normale che tante squadre siano in pressing. Che succederà a gennaio?

“In estate faremo un trasferimento importante. Ma non a gennaio. Sarebbe un peccato portarlo via. Ne abbiamo già parlato con la Samp. Arriveranno offerte importanti”.

Voci su un raddoppio della clausola: è vero?

“No. Nessun raddoppio della clausola. La clausola è di 25 milioni, manca molto alla fine del campionato. E a gennaio non si muove”.

Alla Samp lei assiste anche Ramirez, sta diventando importante per la Samp.

“Sono contento. Doveva recuperare la condizione. Normale, non aveva fatto la preparazione. Oggi si è visto un giocatore di grande personalità”.

Dove può arrivare la Samp?

“Arriverà tra le prime sei. Per Torreira siamo a posto, non andrà via. Servirà qualche rinforzo per gennaio. Dopo oggi può succedere qualcosa. Grandi meriti a Giampaolo perché giocare come ha giocato oggi la Sampdoria non è facile. E se non ci fosse stato il rigore sarebbe potuto accadere qualcos’altro. Bravo, davvero, Giampaolo”.