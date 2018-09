ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Balotelli è sempre il futuro della Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Vigilia di Italia-Polonia e cresce la curiosità di vedere all'opera gli azzurri in una competizione che conta come la Nations League. "E una Nazionale sperimentale, con tanti volti nuovi e giocatori che non hanno mai giocato le coppe. Tutti vorranno dimostrare di essere validi. E comunque a mio parere con la Polonia ce la possiamo giocare mentre col Portogallo sarà più dura", dice a Tuttomercatoweb.com Ricky Albertosi, storico portiere azzurro.

A metà campo come siamo messi?

"Benassi sta facendo benissimo con la Fiorentina. Cristante l'anno scorso è stato uno dei migliori con l'Atalanta e quest'anno dovrà riproporsi con la Roma. Jorginho è il regista ed è di gran valore. Mi sembra un reparto validissimo".

L'idea di Bernardeschi come interno di centrocampo come la vede?

"Dipende dalle giornate che ha: alla Fiorentina a volte era incontenibile, altre si estraniava. Alla Juve è migliorato, quando entra incide. In Nazionale non so cosa potrà fare, vedremo cosa riuscirà a tirar fuori Mancini da lui e dagli altri".

Balotelli potrebbe essere il titolare domani sera: che ne pensa?

"Ha giocato pochissimo ma Mancini ci punta. Sente il gol come nessuno. E il ct fa bene a farlo giocare. A mio parere può ancora essere il futuro della Nazionale".

Meglio di Immobile?

"Non sta facendo granchè finora. Sugli esterni Chiesa e Insigne son l'uno meglio dell'altro: il napoletano può trovare il gol in qualuque momento, Chiesa sa sempre inserirsi bene".

E in porta?

"Credo che se la giochino Perin e Donnarumma. Favorito il milanista".