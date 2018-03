ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Italia, avrei visto bene la coppia Galliani-Ancelotti"

© foto di Federico De Luca

Centoventi anni della Figc significa ripercorrere anche i grandi successi della Nazionale. Come gli Europei del 1968, vinti dagli azzurri con Valcareggi ct. Di questo ed altro abbiamo parlato con Ricky Albertosi, portiere azzurro di quel periodo. "I ricordi più belli sono legati a quegli Europei ma anche al Mondiale in Messico. Italia-Germania 4-3 resta una partita indimenticabile per chi l'ha giocata e per chi l'ha vista".

Il presente della Figc come lo vede?

"Ho qualche dubbio. Adesso vogliono far entrare in Federazione gli ex, ma ho delle perplessità che possano far bene a livello internazionale. Il problema a mio parere è serio".

Vedrebbe meglio dirigenti più esperti?

"Ce ne sono tanti che si sono distinti nel corso degli anni. Prendiamo Galliani, lui sì che conosce alla perfezione tutte le dinamiche a livello internazionale. Costacurta è sicuramente bravo ma cosa potrà fare quando andrà a parlare con le altre federazioni?"

E come ct chi vorrebbe?

"L'ideale è Ancelotti. Ha più esperienza, sa quando dare un colpo al cerchio e uno alla botte. E sa farsi rispettare".