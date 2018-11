ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Milan, serve un centrocampista alla Verratti"

© foto di Federico De Luca

Il Milan si interroga sui numerosi infortuni registrati finora. Colpa della preparazione o di una orsa non così ricca anche qualitativamente? Abbiamo girato le domande a Ricky Albertosi, grande portiere rossonero del passato con cui sono stati toccati anche altri temi. "Gli infortuni inevitabilmente ci sono in tutte le squadre e credo che incidano le partite. Se giocano quasi sempre gli stessi e non ci sono ricambi è chiaro che qualcuno ne può soffrire", dice a Tuttomercatoweb.com.

Dipende insomma anche da una serie di ricambi che magari non sono tutti all'altezza della situazione?

"Può dipendere anche da quello".

A gennaio cosa cercherebbe in particolare sul mercato. Quale priorità?

"Credo che sarebbe importante un centrocampista bravo, un organizzatore. Uno alla Verratti, per intendersi".

Per Bonaventura intanto stagione finita...

"E' un infortunio grave. La perdita è pesante, perché sulla fascia sinistra lavorava bene e sapeva inserirsi. Non sarà facile sostituirlo, anche se Laxalt sta migliorando. Però Bonaventura è un'altra cosa"

E in difesa?

"Credo che nel reparto arretrato il Milan abbia dimostrato di non esser male. Certo, a volte ha commessi degli errori che ha pagato a caro prezzo".

Benatia lo prenderebbe se la Juve lo fa partire?

"Con romagnoli potrebbe fare una bella coppia. Sarebbe un affare".

Insomma è un Milan che vede comunque da Champions?

"Credo di sì. In fondo anche contro la Juve ha fatto vedere di essere all'altezza. Se Higuain avesse fatto gol su rigore la partita probabilmente sarebbe finita 1-1. Anche sull'1-0 in suo favore, la squadra bianconera non ha creato occasioni da gol così clamorose. Poi in contropiede ha chiuso la partita".