ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Vedo una finale Brasile-Germania..."

Ricky Albertosi, storico portiere della nostra Nazionale vede due favorite per il Mondiale. Parole che pesano perché l'ex estremo difensore azzurro conosce tutti i segreti di una competizione di questo genere, considerato che ha preso parte a ben quattro edizioni della Coppa. Dice Albertosi all'alto della sua esperienza: "Per me le più accreditate per la vittoria sono Brasile e Germania. Magari si arriverà proprio a questa finale. In ogni caso - dice a Tuttomercatoweb.com - sono le due formazioni più forti. Non credo molto alla Spagna perchè quando si cambia in corsa il ct come in questo caso non si sa mai dove si può andare a parare".

La squadra rivelazione?

"Dico Inghilterra, mi sembra una formazione con giocatori forti e interessanti. Può fare una gran figura".

E il giocatore più forte?

"Neymar, può davvero essere il suo mondiale".