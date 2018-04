ESCLUSIVA TMW - Alejnikov: "Juve esperta: non sbaglia le gare decisive"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La domanda in previsione di domenica adesso è questa: che Juve sarà quella che affronterà il Napoli? Sarà il match intorno al quale potrà girare il campionato. "E' la gara decisiva", dice a Tuttomercatoweb.com Sergej Alejnikov, ex centrocampista bianconero. "Tutte e due le squadre cercheranno di dare il massimo, la Juve ha più chance perché ha due risultati su tre a disposizione mentre i partenopei devono per forza vincere".

Dopo il pari di ieri la Juve può avere qualche timore in più in vista del match di domenica?

"Quando ci sono le gare decisive la Juve riesce a dare sempre il massimo. Negli ultimi sei anni è sempre stato così. La Juve ha un'esperienza superiore rispetto al Napoli e in queste gare oltre a quel fattore conta anche la capacità di soffrire nei momenti difficili".

Dovesse andar male al Napoli, i partenopei vincerebbero lo scudetto del bel gioco?

"Chi vince lo scudetto lo vince anche per il gioco".

Il Napoli semmai dovrà recriminare per i mancati rinforzi a gennaio?

"Non so cosa potrà recriminare. Ora deve pensare allo scontro diretto perché vincendolo potrebbe pensare di conquistare lo scudetto. Staremo a vedere...".