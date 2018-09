ESCLUSIVA TMW - All. Copenaghen: "Santander, ieri primo gol di una lunga serie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima gioia stagionale per il Bologna, ma anche per Federico Santander. El Ropero, che finora aveva fatto parlare di sé più per le sue gesta social che per quanto mostrato in campo, ieri è riuscito infatti a realizzare il suo primo centro in Serie A. Il miglior modo, l'impresa da protagonista contro la Roma, per riprendere da dove aveva lasciato. E, proprio in Danimarca, TuttoMercatoWeb.com è andato a intervistare in esclusiva l'allenatore che lo ha lanciato con grande successo nel Copenaghen (ben 48 gol tra il 2015 e 2018), prima del trasferimento in rossoblù di quest'estate per sei milioni di euro: Stale Solbakken.

Dopo cinque giornate ecco, finalmente, il primo gol. Santander vale la Serie A secondo lei?

"Assolutamente sì. Quella segnata ieri alla Roma sarà solo la prima di una lunga serie di reti di Federico, statene certi. È un professionista capace di adattarsi a ogni contesto, oltre a essere un bomber di razza".

Qual è il modo migliore per esaltare le sue qualità?

"Se vuole sfruttare al meglio Santander, il Bologna deve puntare sui cross dalle fasce. Qui al Copenaghen Federico ha dimostrato grande potenza fisica e forza aerea, segnando a raffica sia di piede che di testa. D'altronde, non lo chiamano certo Ropero a caso".

Il legame col Copenaghen resta forte, dopo tre stagioni ricche di successi (due campionati e due coppe di Danimarca nel palmarès comune).

"Siamo tutti molto legati a Federico. Lo stiamo seguendo costantemente in questa sua nuova avventura e vogliamo rinnovargli i nostri migliori auguri per la sua stagione al Bologna. Sono convinto che farà bene nel campionato italiano".

Curioso che la prima rete del paraguaiano sia arrivata proprio contro il suo ex compagno di squadra al Copenaghen, Robin Olsen.

"Domenica dalle due facce, è vero. È stato bello veder segnare Santander, ma anche una delusione che il suo gol sia arrivato proprio contro il nostro ex portiere. Peccato per Olsen e la sconfitta della sua Roma. Anche a lui siamo ancora molto affezionati".