ESCLUSIVA TMW - Amarildo: "Neymar? Sbaglia ad andare al PSG. Viola? Soffro"

Anche Amarildo, storico calciatore brasiliano che vinse lo scudetto con la Fiorentina nel '68-69, è sorpreso per il trasferimento di Neymar al PSG. "Ritengo - dice a Tuttomercatoweb.com dal Brasile - che tutto sia legato ad un interesse finanziario. Il Barcellona non si sarebbe mai privato di Neymar però i soldi hanno fatto la differenza. Credo che lui in fondo abbia deciso di andar via ma occorre guardare anche alla storia e all'assetto di un club. Il Barça lo aveva accolto bene, con tanto affetto. E lui ora lo ha abbandonato così, un po' troppo frettolosamente e freddamente. A mio parere ha sbagliato, non doveva prendere questa decisione. Tra PSG e Barça peraltro non c'è paragone dal punto di vista tecnico. Ci sono più possibilità di vincere la Champions col Barcellona".

Parliamo anche della sua Fiorentina. E'preoccupato per ciò che sta accendendo in questo mercato?

"Mi dispiace molto, la Fiorentina è una squadra che dovrebbe stare sempre in alto e invece adesso la vedo giù, con poche ambizioni. Nella sua storia la Fiorentina ha vinto due scudetti e meriterebbe di avere una squadra forte, di lottare per le posizioni alte. Da tanto non vedo questa voglia e questo interesse da parte dei dirigenti. Occorre stare in alto, per la storia e il nome della Fiorentina".

Ai tifosi che cosa si sente dire?

Mi dispiace che non ci sia entusiasmo. Mi fa male. La Fiorentina è sempre nel mio cuore ed è come se fossì sempre lì, a tifare. Nel frattempo comunque voglio cogliere l'occasione attraverso Tuttomercatoweb.com per mandare un grande abbraccio a tutti i tifosi viola. Spero che questa società possa riportare in alto la squadra, là dove merita di stare".