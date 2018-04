ESCLUSIVA TMW - A.Marotta: “Inter, Martínez uomo gol. Mondonico, che onore”

“Attraverso la struttura di scouting conosco Lautaro Martinez da qualche anno e posso dire che è un ragazzo che ha avuto un’evoluzione esponenziale, un rapace del gol potente ed intelligente. L’Inter ha bruciato tutti ed ha deciso di investire una cifra importante, magari convinta che la propria tradizione argentina degli ultimi decenni possa favorire il rapido ambientamento del calciatore, mai semplice per un classe 97 in Europa”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di mercato Alfonso Marotta a proposito del nuovo acquisto dell’Inter, Lautaro Martínez.

Marotta, andiamo indietro di qualche mese: lo scorso ottobre ha riconosciuto un premio ad Emiliano Mondonico. Il mister pochi giorni fa è passato a miglior vita.

“È stato onore avere avuto la possibilità, insieme a Conference403, di conferirgli un premio alla carriera, meritato come non mai. Ha diffuso valori, etica e lealtà in giro fino agli ultimi momenti. Una grande perdita ma una persona come lui resterà presente per sempre nel calcio italiano”.

Tempo di cambiamenti per voi agenti. Torna l’esame.

“L’Italia ha preso una decisione importante, a mio avviso saggia, anche in antitesi con i dettami normativi della FIFA. Regolare una professione così ambita è un bene per tutti, in primis per le società che torneranno a parlare solo con interlocutori che avranno superato un esame ed avranno acquisito background delle leggi e regolamenti vigenti”.

Leí è molto attento alla Polonia. La Nazionale è volata ai Mondiali.

“Frutto di lavoro, programmazione e strutture, non è un caso che il nostro campionato si stia arricchendo sempre più di calciatori dell est, che ancora guardano con un certo appeal al nostro paese. Sono certo che anche al mondiale sapranno farsi valere”.

Chiosa sulla B. Come la vede?

“Uno dei campionati più difficili d’Europa. Anche le ultime partite ne sono una dimostrazione, non c’è nulla di scontato. Dico Empoli e Palermo su tutte, il Frosinone seppur discontinuo è al loro pari e lotterà fino alla fine per entrare nei primi due posti”.