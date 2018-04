ESCLUSIVA TMW - Anastasi: "Dybala dimostri che è un big. Viola? Spero vinca"

Ha vestito anche la maglia dell'Inter, ma la Juventus è stata la squadra che gli ha permesso di mettersi in luce e con cui si è tolto le migliori soddisfazioni. Stiamo parlando di Pietro Anastasi, con cui abbiamo analizzato la sfida di domani sera tra i nerazzurri e i bianconeri: "La Juve è certamente delusa - dice a Tuttomercatoweb.com - in pochi si aspettavano che potesse perdere domenica scorsa. Domani sera sarà una sfida importante per entrambe le squadre, visti i loro obiettivi. Di solito comunque dopo una sconfitta la Juve reagisce".

Tra le sfide nella sfida ci sarà anche quella tra Icardi e Higuain. Che ne pensa?

"Icardi ha segnato molto mentre Higuain da qualche gara non lo sta facendo. Si avverte la mancanza dei suoi gol e in più c'è un Dybala che non è in condizione ottimale. Se Dybala gioca bene, la Juve non ha problemi, se l'argentino gioca male va in difficoltà. E anche col Napoli Dybala è stato al di sotto delle sue possibilità".

Vedendola da fuori, che succede a Dybala?

"Non ne ho idea ma qualcosa sarà sicuramente successo. Non mi sembra allegro e spensierato come qualche tempo fa. Si dice che è un grande giocatore ma deve dimostrarlo. Non basta fare una gran gara se poi nelle successive due o tre non riesci ad incidere".

E l'Inter come arriva a questa partita?

I giocatori li ha, magari non ha fatto gare eccezionali. Però i nerazzurri hanno l'occasione di restare in corsa per la Champions. Se comunque la Juve vince può sperare di conquistare un altro scudetto. Tutto dipende dalla Juve, il Napoli deve aspettare ciò che fanno i bianconeri".

E da Fiorentina-Napoli cosa si aspetta?

"Un bel pari o una bella vittoria da parte dei viola. La Fiorentina ha l'ultima chance per continuare a sognare l'Europa League. E' una buona occasione e faccio ai viola l'in bocca al lupo. Se ferma il Napoli, la Juve ha qualche possibilità in più per lo scudetto".