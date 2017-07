ESCLUSIVA TMW - Anastasi: "Milan-Bonucci, ci sto male. Meglio all'estero"

"La Juventus perderebbe tantissimo senza Bonucci". Lo storico ex attaccante bianconero Pietro Anastasi ha commentato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com gli ultimi rumors sul possibile addio di Bonucci in direzione Milano, sponda rossonera.

"Mi dispiacerebbe molto se Bonucci dovesse lasciare la Juventus - esordisce Anastasi -. Non mi aspettavo che si potesse trattare la sua cessione".

Da tifoso bianconero, che effetto le farebbe vederlo indossare la maglia del Milan?

"Sarebbe stranissimo. Bonucci era da tempo nel mirino di Manchester City e Chelsea, ma non avrei mai creduto che potesse flirtare col Milan. Questa notizia mi intristisce".

Quanto si indebolirebbe la squadra di Allegri in caso di partenza di Bonucci?

"Moltissimo. La difesa perderebbe un leader di grande personalità e, allo stesso tempo, si andrebbe a rafforzare una diretta concorrente in Italia".