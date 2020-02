vedi letture

esclusiva Anellucci (ag. FIFA): “Ora la rosa della Lazio ha una valutazione folle”

“La classifica dice che la Lazio è a 17 punti dal quinto posto. Lo scudetto? Mancano ancora tante partite, prima deve assicurarsi la Champions e poi si vedrà”. A parlare è Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex procuratore, tra gli altri, di Dybala e Cavani. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha analizzato il momento della squadra biancoceleste, seconda in classifica a -1 dalla Juventus:

Quali sono gli aspetti che fanno pensare a una Lazio in lotta per lo scudetto fino alla fine?

“In primis che la Lazio è la squadra più forte, è quella che gioca meglio ed è la più compatta del campionato. Non perde da un girone intero, da 19 partite: i numeri che ha collezionato sono pazzeschi, da stra-record. Credo che sia qualcosa di unico e incredibile. E poi in panchina c’è Inzaghi, l’allenatore più bravo di tutti. Questi sono i motivi che mi fanno pensare che stia per avvenire qualcosa di irripetibile".

L’errore da non fare?

“Quello di pensare di andare per forza a prendere la Juventus subito, già questa domenica o quella prossima. Il campionato è lungo, mancano ancora 14 partite che sono tantissime. La Lazio deve essere serena, tranquilla e leggera, continuando a giocare come ha fatto fino a oggi. Alcuni prima dell’Inter mi parlavano con perplessità dell’arbitro Rocchi, ma ero sicuro che la Lazio avrebbe vinto perché era più forte. Cosa che continuo a ripetere da dopo Lazio-Atalanta, nel cui intervallo è successo qualcosa. La gara di ritorno a Bergamo sarà un altro spartiacque della stagione”.

Lotito ha fatto bene a non svendere Milinkovic…

“Ho sempre detto che Milinkovic non valeva 100 milioni ma 150. Vedendo i prezzi in giro, ti dico che oggi la Lazio ha 4-5 giocatori che sono oltre valutazioni folli. Lo stesso Immobile, ma penso anche a Luis Alberto e Correa: non ci sono calciatori così in giro. Acerbi è straordinario, però lui paga il fatto di essere in là con gli anni. Inzaghi ha rivalutato anche le cosiddette seconde linee, che ora hanno quadruplicato il proprio prezzo. La Lazio adesso è una realtà commerciale e il valore oggettivo della rosa è di almeno 5 volte superiore rispetto ai primi anni del ciclo di Inzaghi”.