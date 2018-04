ESCLUSIVA TMW - Antonelli: “Juve, te la giochi. Dybala, Zidane e il mercato...”

© foto di Federico De Luca

“Senza retorica, mi aspetto una partita aperta. La Juventus nei momenti topici c’è sempre, il Real è una corazzata ma i bianconeri mi ispirano fiducia”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Antonelli in vista della partita di questa sera tra Juventus e Real Madrid.

Zidane si gioca la conferma: il suo futuro dipenderà dalla Champions.

“Non avrà problemi: se va via dal Real ha altre due-tre squadre di primissimo livello che lo aspettano. In primis il PSG”.

Dybala contro la sua prossima squadra? Il Real è in pressing...

“Beh, è un top. E quindi come tale a lui è giusto che si interessino Real Madrid, Barcellona, Chelsea, PSG e tutte le big. Dybala può andare ovunque. Il calcio spagnolo è nel suo dna, ma aspetterei. Da qui all’estate ne sentiremo di tutti i colori. E non è detto che non rimanga alla Juventus”.

La Juve e il mercato, cosa si aspetta per l’estate?

“La Juve ha imparato una cosa chiara: a non esagerare. Per il bilancio è impeccabile, quindi non mi aspetto un extra budget. Emre Can è un calciatore di altissimo livello, se poi gli venisse affiancato Milinkovic Savic diventerebbe qualcosa di davvero interessante. Mi aspetto un ricambio in difesa, qualcosa di importante”.

Domani sera toccherà alla Roma. Al Camp Nou. Contro il Barcellona.

“Spero sia una partita bella ed equilibrata. Nella partita di ritorno l’Olimpico sarà sold out. Mi fido del mio istinto, la Roma venderà cara la pelle. Tutti uniti per la Roma, sarebbe bellissimo pensare che possa giocarsi le sue carte nella partita di ritorno all’Olimpico”.