ESCLUSIVA TMW - Antonini: "Chiesa merita la Champions. Zaniolo resti a Roma"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Luca Antonini, a margine della partita-evento "Il Giorno dei 10 - 90 minuti per L'Aquila", parla così della gara di stasera ai microfoni di TMW: "E' importantissimo far sentire la nostra vicinanza a questa gente, che ha subìto il terremoto. Vedere questi campioni che giocano qui a L'Aquila, una serata di felicità".

Dei tuoi colleghi presenti, chi hai visto più in forma?

"Un po' tutti hanno voglia di divertirsi, è il fine di questa serata, il divertimento".

La corsa alla Champions è sempre più pazza: chi pensi potrà spuntarla?

"La Lazio ha una partita in meno, sicuramente ha la possibilità di arrivare sopra al Milan, ma l'Atalanta sta facendo un bel percorso, è una bagarre importante e meno male, il campionato sarà vivo in coda e in alto fino all'ultima giornata".

Sono esplosi Kean e Zaniolo, c'è anche Chiesa, è l'anno dei giovani talenti: che consigli ti senti di dar loro?

"Chiesa è da qualche anno che gioca in Serie A, è giusto che vada a giocare la Champions. Zaniolo è giovanissimo, può essere il futuro della Roma, gli consiglio di rimanere un altro anno".

La Juventus vincerà la Champions?

"Me lo auguro, è troppo tempo che una squadra italiana non vince in Europa".