ESCLUSIVA TMW - Arbusà (Catalunya Radio): "Juve-Barça gara decaffeinata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esame di spagnolo per Juventus e Roma. Se i giallorossi affronteranno l'Atletico in trasferta alla ricerca di un punto, i bianconeri stasera allo Stadium dovranno assolutamente battere i blaugrana per qualificarsi con una giornata d'anticipo agli ottavi di Champions. Per conoscere il clima che si vive in casa Barcellona a poche ore dalla sfida, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega di Catalunya Radio Roger Arbusà.

Arbusà, come arriva il Barcellona alla partita di questa sera?

"Il Barcellona sta vivendo un momento molto positivo in quanto a risultati. Sembra imbattibile e implacabile. A livello di gioco, però, la squadra manca di brillantezza e spettacolarità. C'è la voglia di migliorare ancora sotto questo aspetto, anche se vincere resta la cosa più importante".

Ai blaugrana basta un pari per qualificarsi come prima della classe agli ottavi, ma la sconfitta incassata a Torino lo scorso anno sembra ancora difficile da mandare giù. Non trova?

"Assolutamente sì. Quella sconfitta per 3-0 ai quarti di finale di Champions fece parecchio male al Barça, ferì gravemente la squadra. Tuttavia, le sensazioni odierne sono un po' differenti: la partita di stasera è decaffeinata perché ai blaugrana basta un solo punto e anche perché questa Juve non sembra certo pericolosa come allora".

Chiosa su Paulo Dybala, da tempo nel mirino delle big europee. Vede possibile un suo trasferimento al Barcellona la prossima estate?

"Sinceramente no. Dybala è fuori dai piani del Barça. Parliamo di un grande calciatore, ma qui soffrirebbe lo stesso problema che riscontra in Nazionale: gioca nello stesso ruolo di Messi. L'obiettivo principale del Barcellona adesso è Coutinho".